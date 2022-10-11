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В ноябре пройдет первая Пермская олимпиада по программированию Code Perm
Как рассказали в краевом Минсвязи, олимпиада состоит из двух туров. С 6 по 8 ноября в дистанционном формате пройдет отборочный этап, по результатам которого будут отобраны участники, прошедшие в основной тур, а 20 ноября в технопарке Morion Digital состоится финал соревнования.
Отметим, для подготовки к олимпиаде участники могут пройти специальные бесплатные тренировки по программированию, которые состоятся в течение октября и ноября на базе ПГНИУ, ПНИПУ, «Академии первых» и школы № 9.
Абсолютный победитель олимпиады получит сертификат в магазин электроники на 20 тыс. руб., победители – на 10 тыс. руб., а призеры – на 3 тыс. руб. Также для участников предусмотрены подарки и сувениры от организаторов. Партнеры мероприятия: Э Р-Телеком Холдинг, Тривиум, Digital Future Systems, «Академия первых», НИУ «Высшая школа экономики», Группа компаний Simp.
Олимпиада по программированию Code Perm организована Министерством информационного развития и связи Пермского края, Сетевым ИТ Университетом, ПГНИУ и технопарком Morion Digital.
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