В Перми стартует Межрегиональный экспортный форум
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
|
27.09.2022 в 09:44
27.09.2022 в 08:30
26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
25.08.2022 в 10:10
06.10.2022 в 09:20
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
12.08.2022 в 19:20
05.07.2022 в 09:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.10.2022
Вступил в силу приговор нигерийцам, которые обманывали женщин по всей стране
Пермский балет готовит мировую премьеру «Севагин/Самодуров/Пимонов»
Пермские школьники побывали на выставке-практикуме "Лаборатория будущего"
Следком: на пожаре в Очере погибли три человека
Сенаторы и депутаты Госдумы от Прикамья объявлены в розыск украинскими властями
Поддержка мобилизованных пермяков будет осуществляться из регионального резервного фонда
Прокуратура Перми открыла прямую линию по частичной мобилизации
22 485 пострадавших. В Прикамье подведены итоги сезона клещевой активности
Остановка «Улица Хохрякова» с 13 октября вернется на прежнее место
Во втором матче домашней серии «Молот» уступил "Югре"
В Перми автобус насмерть сбил женщину
В Прикамье за сутки COVID-19 диагностирован у 554 человек
В бассейнах Перми идет набор на бесплатные занятия по плаванию для детей с ОВЗ
В Перми открывается муниципальная ярмарка продуктов от фермеров Прикамья
В Перми стартует Межрегиональный экспортный форум
В Прикамье перед судом предстанет группа наркодилеров
Плоскостные парковки в Перми оборудуют комплексами фотовидеофиксации
В Перми до 18 октября ограничат движение между улицами Малкова и Академика Вавилова
В Перми изъято около двухсот тысяч пачек контрафактных сигарет
В Перми провели мастер-класс по монтажу оптоволоконных линий
Груду строительного мусора на Тихом Компросе уберут до 25 ноября
Состоялись публичные слушания по проекту бюджета Пермского края на 2023-2025 годы
Инженерные авиаклассы откроются еще в двух пермских школах
"Пожелай мне удачи в бою". Пермские артисты выступили с благотворительным концертом в Елани
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
25 лет потребовалось, чтобы Тамару Горкунову признали жителем блокадного Ленинграда
В ноябре пройдет первая Пермская олимпиада по программированию Code Perm
Время платить налоги
С октября в России в силу вступает ряд важных законов
«Звезда-2005» приглашает болельщиков на заключительный домашний матч сезона
Пермский край может принять Чемпионат России по кикбоксингу
Прикамские аграрии смогут получить субсидию за студентов-практикантов
К 300-летию Перми 10 тысяч сувенирных банкнот закажут «Гознаку»
Предприятия края представили новейшие разработки на Петербургском международном газовом форуме
На Восточном экономическом форуме подписаны важные для Прикамья соглашения
Добавить комментарий: