Время платить налоги
До 1 декабря 2022 года жителям Пермского края необходимо уплатить налог на имущество, а также земельный налог и транспортный налог физических лиц за 2021 год.
В рамках кампании по уплате имущественных налогов физических лиц УФНС России по Пермскому краю проводит акцию «Время платить налоги!».
«В рамках нее наши сотрудники и их семьи, не дожидаясь предельной даты, оплатят указанные налоги уже до 1 ноября. Мы приглашаем другие трудовые коллективы предприятий и организаций и всех жителей Пермского края последовать нашему примеру», – пояснили в ведомстве.
Напомним, общая сумма имущественных налогов, начисленных к уплате за 2021 год жителям Пермского края, составляет 5,5 млрд руб. Из них 2,8 млрд руб. приходится на транспортный налог, 0,8 млрд руб. – на земельный и 1,9 млрд руб. – на имущество физических лиц.
Как ранее сообщали в региональном УФНС, налоговые уведомления уже направлены гражданам в электронном виде через «Личные кабинеты налогоплательщика» и в отделения «Почты России» заказными письмами. Напомним, что пользователям «Личного кабинета налогоплательщика» уведомления приходят только в электронном виде.
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