С октября в России в силу вступает ряд важных законов

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Начинает работать новый сервис по генерации QR-кодов, заменяющих водительское удостоверение, однако и пластиковые права пока придется возить с собой.
При продаже машины можно будет не расторгать договор ОСАГО.
Банки с 1 октября обязаны уведомлять вкладчиков о гарантированном доходе. Данный пункт включат в договор. При этом информация должна быть читаема и заметна.
Каждый клиент банка теперь сможет написать заявление и установить возможность запрета на оформление кредита.

Опубликовано: 30.09.2022 в 15:15 в рубрике - Новости регионов России

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← «Звезда-2005» приглашает болельщиков на заключительный домашний матч сезона

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