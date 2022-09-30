С октября в России в силу вступает ряд важных законов
Индексация пенсий для неработающих россиян, достигших восьмидесятилетия - фиксированную выплату, которая в данный момент составляет около 6,5 тысячи рублей, для них увеличат в два раза. Писать заявление на повышение пенсии не нужно – индексация пройдет автоматически.
Начинает работать новый сервис по генерации QR-кодов, заменяющих водительское удостоверение, однако и пластиковые права пока придется возить с собой.
При продаже машины можно будет не расторгать договор ОСАГО.
Банки с 1 октября обязаны уведомлять вкладчиков о гарантированном доходе. Данный пункт включат в договор. При этом информация должна быть читаема и заметна.
Каждый клиент банка теперь сможет написать заявление и установить возможность запрета на оформление кредита.
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