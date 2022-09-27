Прикамские аграрии смогут получить субсидию за студентов-практикантов

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Прием документов на субсидирование части затрат по оплате труда студентов-практикантов начнётся в Пермском крае с 10 октября и продлится до 21 октября. Об этом сообщают в региональном министерстве агропромышленного комплекса. Предприятиям готовы вернуть деньги - как на зарплату, так и на проживание студентов средних и высших учебных заведений, прошедших практику.
«По этому направлению предприятия края уже получили более 4 миллионов рублей субсидий. Наиболее активно работают по программе привлечения молодых специалистов предприятия: Большесосновского, Кунгурского, Пермского округов. С этого года сельхозпредприятиям Пермского края будут возмещать затраты по привлечению кадров на село не только текущего, но и предыдущего года», - сообщил Павел Носков, министр агропромышленного комплекса Пермского края.

Опубликовано: 27.09.2022 в 16:44 в рубрике - Новости регионов России

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← К 300-летию Перми 10 тысяч сувенирных банкнот закажут «Гознаку»

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