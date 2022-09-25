К 300-летию Перми 10 тысяч сувенирных банкнот закажут «Гознаку»
Как сообщается на сайте "Комсомольская правда" - Пермь", конкурс на изготовление к 300-летию Перми 10 тысяч сувенирных банкнот с символикой города выиграла фабрика АО «Гознак». Это был единственный участник аукциона, объявленного администрацией краевого центра.
По условиям госконтракта, за 1,4 миллиона рублей «Гознак» должен напечатать до 31 января будущего года 10 тысяч юбилейных сувенирных купюр. На них должно быть изображение памятника основателю Перми Василию Татищеву и герба города.
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