Осенью 2023 года Пермский край может принять Чемпионат России по кикбоксингу. Соответствующая заявка сформирована и направлена. На организационной конференции, которая прошла на тренировочной базе "Раздолье" под Чайковским, представители Пермской федерации кикбоксинга обсудили ближайшие планы на будущее, подготовка к Чемпионату сейчас - главная задача."Это амбициозная задача, которую мы с себя не снимаем, - наоборот, берем эту планку и этот уровень, и обязательно с этим справимся. Осталось дело за малым - получить согласование с Минспорта. Надеюсь, это случится. Согласуем с Федерацией кикбоксинга России и соответственно будем готовиться. Самое главное, конечно, подготовить наших спортсменов, чтобы мы достойно представили регион на наших домашних соревнованиях", - сообщил президент Федерации кикбоксинга Пермского края Эдуард Аветисян.Подготовка уже началась. На той же базе "Раздолье" сейчас тренируются больше 50 спортсменов из российской сборной по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком. В учебно-тренировочном сборе принимают участие пермские кикбоксеры. Это хорошая возможность попробовать свои силы и пообщаться с лучшими тренерами страны. "Очень обширно и очень круто развивается этот вид спорта. Есть от чего отталкиваться. Нужна настройка организационная. Такой момент -когда появятся четкие правила, четкий рейтинг спортсменов - позволит им объединиться, позволит проводить качественную селекцию спортсменов, проводить совместные тренировочные процессы", - сообщила Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края.