Пермский край может принять Чемпионат России по кикбоксингу
"Это амбициозная задача, которую мы с себя не снимаем, - наоборот, берем эту планку и этот уровень, и обязательно с этим справимся. Осталось дело за малым - получить согласование с Минспорта. Надеюсь, это случится. Согласуем с Федерацией кикбоксинга России и соответственно будем готовиться. Самое главное, конечно, подготовить наших спортсменов, чтобы мы достойно представили регион на наших домашних соревнованиях", - сообщил президент Федерации кикбоксинга Пермского края Эдуард Аветисян.
Подготовка уже началась. На той же базе "Раздолье" сейчас тренируются больше 50 спортсменов из российской сборной по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком. В учебно-тренировочном сборе принимают участие пермские кикбоксеры. Это хорошая возможность попробовать свои силы и пообщаться с лучшими тренерами страны. "Очень обширно и очень круто развивается этот вид спорта. Есть от чего отталкиваться. Нужна настройка организационная. Такой момент -когда появятся четкие правила, четкий рейтинг спортсменов - позволит им объединиться, позволит проводить качественную селекцию спортсменов, проводить совместные тренировочные процессы", - сообщила Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края.
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