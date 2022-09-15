Предприятия края представили новейшие разработки на Петербургском международном газовом форуме

20 предприятий и организаций Прикамья представили свои новейшие разработки и технологии на Петербургском международном газовом форуме. Также в рамках деловой программы губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел ряд рабочих встреч по вопросам продвижения продукции промышленных предприятий и развития газификации региона в целом. Так, генеральный директор группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил положительный опыт Прикамья по бесплатному доведению газа до фасадов домов, который уже перенимают другие регионы и высокие темпы работы по программе догазификации жителей.Сергей Густов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»: "В целом по стране проанализировал, догазификация в Пермском крае идёт хорошо. При 33 тысячах поданных заявок 92% переведены в договоры. Договоры выполняются. Самое главное, чтобы не было просроченных договоров".Прикамье на сегодняшний день является не только крупнейшим потребителем газа, но и поставщиком технологических решений для «Газпрома». При этом именно российская энергетическая компания подтолкнула пермский оборонно-промышленный комплекс к диверсификации и дала старт развитию работы с другими крупными холдингами.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы на протяжении многих лет участвуем в газовом форуме, как с собственным стендом, так и представлен широкий спектр компаний Пермского края. Мы развитый регион с точки зрения добычи углеводородов, но такая добыча позволила за последние годы развить нефтегазосервисные услуги, продукцию машиностроения, которая применяется при добыче нефти и газа".