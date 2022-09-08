На Восточном экономическом форуме подписаны важные для Прикамья соглашения
Станислав Богданов, вице-президент "Х5 Group": "Мы продолжим инвестировать в регион, открывать новые магазины, у нас есть большие планы на развитие в данном регионе, что позволит вместе с нами развиваться местным производителям за счёт нашей логистики, не только в рамках домашнего региона, но и за его пределами".
Кроме того, было подписано соглашение с компанией «СберЗдоровье» о применении в Прикамье различных цифровых медицинских сервисов, в том числе на основе телекоммуникационных технологий. Также Дмитрий Махонин встретился с главой Ростуризма Зариной Догузовой, результатом чего стали договорённости об увеличении присутствия Пермского края в конкурсах, проводимых Ростуризмом. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "У нас в ближайшее время будет проведён первый круизный форум в Пермском крае в конце сентября, куда мы пригласили руководителя Ростуризма, мы намереваемся войти в повестку с этим форумом, понимая, что реки это та среда, где нужно прилагать много усилий для развития туристических направлений".
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