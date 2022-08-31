На Всероссийской Спартакиаде в Казани пермские самбистки завоевали золото и серебро
Евгения Фомичёва, серебряный призёр Всероссийской Спартакиады 2022 по спортивному самбо: "Потом был финал, порог времени определённый - мы подготовились обязательно на финал. Прошёл он, к сожалению, тяжело с поражением. Результатом я довольна, но хотелось бы первое место".
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