В Перми школьные линейки начались со звуков гимна России и поднятия флага
Торжественная часть во всех общеобразовательных учреждениях города впервые в этом году началась одинаково — с гимна, знаменных групп и триколора.
Теперь такая церемония с выносом флага или его поднятием будет происходить в начале недели в каждой школе.
Со знаковым событием ребятишек, родителей и учителей поздравил глава города Перми Алексей Дёмкин, отметив, что центральными темами нового учебного года станут патриотизм и историческое просвещение.
Галина Соколова, директор школы №6 им. Героя России Сергея Яшкина: "В этом году в школах появляются советники по воспитанию, будет настоящим другом ребят".
Также Глава города посетил хореографическое училище. Причем День знаний — это один из немногих моментов в учебном году, когда балетные станки на втором плане. Полноценные занятия начнутся со второго числа. К ним воспитанники училища готовились даже на каникулах.
Арина Куркина, ученица Пермского государственного хореографического училища: "Если мышцы выйдут из тонуса, потом наступают травмы сразу же, это очень неприятно".
Праздничная линейка здесь прошла в театральном зале. Вместо выступлений, благодарности педагогам и слова напутствия тем, кто только поступил и тем, кому предстоит в этом году сдавать экзамены.
Алексей Дёмкин, глава города Перми: "Пермь невозможно представить без пермского балета. Я хотел бы, чтобы ученики, занимающиеся в училище, полностью раскрылись как артисты и в дальнейшем продолжали славить пермскую школу балета".
Всего в День знаний в Перми свои двери открыли 98 школ. К учёбе приступили более 100 тысяч учеников. Из них около 16 тысяч – это первоклассники.
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