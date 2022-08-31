В связи с ремонтом Восточного обхода изменится движение общественного транспорта
В департаменте транспорта администрации Перми сообщают, что из-за невозможности прямого проезда по улице Цимлянской маршрут №22 после плотины КамГЭС будет следовать по улице Академика Веденеева и Восточному обходу до конечной остановки «Микрорайон Васильевка». Часть рейсов будет организована с заездом на остановку «Банная гора» для компенсации маршрута №23.
Маршрут №23 будет следовать от деревни Голованово до остановки «Мичуринские сады». Эта же остановка станет конечной и для автобусов маршрута №58, следующих со стороны микрорайона Вышка-I.
На маршруте №32 движение будет организовано по двум схемам. Половина автобусов, следующих из центра города, пройдёт по своей обычной трассе до остановки «Мичуринские сады». Вторая половина отправлений из центра будет следовать в объезд по улицам Соликамской, Академика Веденеева, Восточному обходу и далее по маршруту следования до конечной остановки «Микрорайон Васильевка».
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