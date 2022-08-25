Из Перми на Донбасс отправили очередную партию гуманитарной помощи

Из Перми отправили очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс. В путь ушли 3 фуры общим весом почти в 60 тонн. В этот раз, вместе с продуктами первой необходимости, волонтеры собирали школьные принадлежности - таблицы и стенды, классные журналы, канцтовары для детей. В распределительный центр везут электрогенераторы и канистры для чистой воды.Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края: "Одеяла, подушки, продукты питания тоже остаются, но сейчас уже то, что мы собираем, становится более понятным, с целью обеспечить людям условия проживания. Не устаю благодарить наших волонтёров, тех людей, кто помогает. Потому что это груз сборный: предприятия промышленные нашего города, просто неравнодушные люди, депутаты абсолютно всех уровней".

Всего Пермский край направил на Донбасс около 400 тонн пожертвований. Эти большегрузы в место назначения должны прибыть уже 27 августа.

Арсений Липатов, член регионального отделения ПРО «Молодая гвардия Единой России»: "Мы грузили порядка 2-х часов эти все фуры. Тут находятся продукты питания, средства личной гигиены, мыло, вода, мебель для Донбасса, также наборы для первоклассников".