Подтвердить личность для получения паспорта болельщика можно в любом офисе МФЦ в Перми
На текущий момент карта потребуется на пяти стадионах, участвующих в пилотном проекте по применению единых паспортов болельщиков: «Фишт» (Сочи), «Ростов-Арена», «Екатеринбург Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Нижний Новгород». Как сообщили специалисты МФЦ, карта болельщика оформляется один раз через Госуслуги и остается в личном кабинете. Она используется при покупке билетов и абонементов, которые автоматически появятся в личном кабинете в специальном разделе. При входе на стадион достаточно будет отсканировать QR-код выбранного билета на Госуслугах, не предъявляя никаких дополнительных документов.
Для того чтобы оформить паспорт болельщика, сначала необходимо подать заявление. Это можно сделать в личном кабинете на Едином портале госуслуг, выбрав услугу «Карта болельщика». Сервис предложит заполнить анкету и загрузить свою фотографию. После заполнения формы и отправки данных необходимо дождаться уведомления о необходимости посетить МФЦ для подтверждения личности. Для прохождения этой процедуры с собой нужно иметь паспорт. Если карта оформлялась на ребенка, понадобится свидетельство о рождении.
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