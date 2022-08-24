Подтвердить личность для получения паспорта болельщика можно в любом офисе МФЦ в Перми

В филиалах пермских МФЦ теперь можно подтвердить личность для оформления персонифицированной карты болельщика (Fan ID). Она понадобится любителям футбола, которые хотят посетить матчи Российской Премьер-лиги и Финала Кубка России.На текущий момент карта потребуется на пяти стадионах, участвующих в пилотном проекте по применению единых паспортов болельщиков: «Фишт» (Сочи), «Ростов-Арена», «Екатеринбург Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Нижний Новгород». Как сообщили специалисты МФЦ, карта болельщика оформляется один раз через Госуслуги и остается в личном кабинете. Она используется при покупке билетов и абонементов, которые автоматически появятся в личном кабинете в специальном разделе. При входе на стадион достаточно будет отсканировать QR-код выбранного билета на Госуслугах, не предъявляя никаких дополнительных документов.Для того чтобы оформить паспорт болельщика, сначала необходимо подать заявление. Это можно сделать в личном кабинете на Едином портале госуслуг, выбрав услугу «Карта болельщика». Сервис предложит заполнить анкету и загрузить свою фотографию. После заполнения формы и отправки данных необходимо дождаться уведомления о необходимости посетить МФЦ для подтверждения личности. Для прохождения этой процедуры с собой нужно иметь паспорт. Если карта оформлялась на ребенка, понадобится свидетельство о рождении.