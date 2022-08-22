В России отмечают День государственного флага

Пермь сегодня отметит День государственного флага Российской Федерации. Праздничные акции будут проходить в разных районах города. Общая Программа начнется в 11:00. В течение дня в разных районах Перми состоятся тематические концертные программы с участием ведущих пермских коллективов и исполнителей.В 11:00 стартует праздничный автопробег Пермского автомобильного музея «Ретро-Гараж» по улицам города, конечной точкой станет новый амфитеатр на набережной. Здесь до 16:00 можно будет подробнее рассмотреть выставку ретро-автомобилей и сфотографироваться с ними.С 12:00 запланирован марш волонтёров с российским триколором по маршруту набережная – Комсомольский проспект – улица Ленина. В лекционном зале на набережной гостям расскажут об истории российского флага, а детям предложат поучаствовать в интерактивных программах. В малом амфитеатре с 16:00 начнется программа «Флаг моей Родины».Традиционно 22 августа на склоне набережной появится 25-метровый флаг Российской Федерации, на фоне которого можно будет сделать фотографию и опубликовать в сети с хэштегом #триколорпермь. Также днём можно будет получить главный праздничный символ – ленту «Триколор», раздача будет проходить с 13:00 до 16:00 в районе ЦУМа, 68-го квартала эспланады, на Комсомольской площади и набережной, а также на улице Мира.