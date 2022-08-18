Новый участок 4-полосной дороги Пермь – Екатеринбург обещают сдать осенью

Еще 11 километров новой дороги в четыре полосы на трассе Пермь – Екатеринбург стоимостью около 4 миллиардов рублей обещают сдать уже нынешней осенью. Об этом было заявлено во время инспекции стройки.В Платошино Александр Поварницын бывает раз в неделю, возит продукты в местные магазины. Так что за строительством новой дороги от Кукуштана в сторону Кунгура следит особенно пристально.

Александр Поварницын: "Делают, стараются. С разделительной полосой будет безопасней гораздо, встречки нет".

За ходом работ наблюдают и депутаты Законодательного Собрания. Для этого и проводят отдельное выездное совещание. Доклады проходят прямо в салоне автобуса.

Общая протяженность реконструкции очередного участка федеральной трассы Пермь-Екатеринбург - 11 километров, стоимость - около 4 миллиардов рублей. Четырехполосная дорога, оборудованная самой современной инфраструктурой. Одна развязка на Байболовку чего стоит, и она здесь не единственная.Инфраструктура - это первую очередь безопасность, причем не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Здесь предусмотрено несколько надземных пешеходных переходов и что немаловажно - тротуары, которые ведут прямо к автобусной остановке.

По словам председателя Законодательного Собрания Валерия Сухих, повышение качества дорог является приоритетным направлением для региональных властей, так как это напрямую влияет на уровень безопасности и комфорта жителей региона. Как представители своих округов, депутаты регулярно сигнализируют о наиболее проблемных точках. Срок сдачи этого объекта - конец года, но в федеральном управлении автодорог «Прикамье» обещают, что прокатиться по новому асфальту можно будет уже осенью.

Геннадий Шилов, заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края: "Движется все в хорошем темпе и без всяких срывов - это самое главное, за последние три года очень много сделано. Огромное спасибо всем строителям, всем дорожникам".

Главный вопрос - что дальше с планами расширения дороги в направлении Кунгура. И здесь не все так гладко, федеральное финансирование пока не подтверждено, но на то и региональные власти, чтобы отстаивать интересы своего края. Депутаты уже планируют алгоритм действий.

Антон Удальев, председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края: "На уровне депутатов Заксобрания сделать запрос губернатору Пермского края, чтобы губернатор Пермского края, соответственно, обратился с соответствующей просьбой на уровень федерации".

Дорожники, тем временем, приступают к финальному этапу работ на участке от Кукуштана. Скоро путь до Платошино станет не только быстрее, но и безопаснее.