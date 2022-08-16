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С 7 сентября стартуют прямые рейсы из Перми в Мурманск
С 7 сентября стартуют прямые рейсы из Перми в Мурманск. Прямое регулярное сообщение между столицей Пермского края и Мурманском запускает авиакомпания Nordwind. Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Пермь", рейсы будут выполняться по средам и субботам. Время в пути составит 2 часа 45 минут. Перелет будет осуществляться самолетом Эмбраер 190, рассчитанным на 110 пассажирских мест.
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