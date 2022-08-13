По темпам догазификации Пермский край вышел на третье место по стране. Уже 12 тысяч домовладений получили возможность подключения. Параллельно строятся новые газопроводы. В регионе небывалый по масштабам объем производимых работ, говорят в краевом правительстве.Речь идет о газификации территории. Голубое топливо здесь в селе Аклуши Бардымского округа будет проложено уже в октябре этого года.Строительство межпоселкового газопровода началось в этом году. Общая протяженность больше 1,5 километров. Мощность объекта обеспечит природным топливом около 300 семей. Это порядка 800 человек.Халиль Алапанов, глава Бардымского округа: "Начали строительство за счет местного бюджета, при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Пермского края. Газопровод высокого давления".Газификация региона сегодня — одно из ключевых направлений в работе краевого правительства и лично на контроле у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Набраны высокие темпы по строительству газопроводов. В рамках догазификации в крае обеспечена возможность подключения к газоснабжению для 12 тысяч домовладений.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Газ дойдет до тех северных территорий, где никогда его не было, и даже вот до сегодняшнего момента мечтать мы не могли. И какие это территории? Это Красновишерский район, это Чердынский район до поселка Ныроб, это все населенные пункты, которые вдоль автомобильных дорог ведут. В этих двух северных территориях, и еще порядка 19 территорий, которые дополнительно получат возможность газифицировать населенные пункты".Особое внимание догазификации в рамках поставленной задачи Президентом Владимиром Путиным — обеспечить подведение газа к домам жителей страны без привлечения их средств. Как, например, в Очерском районе.Газораспределительная труба расположена вдоль всей улицы, сейчас у подрядчика стоит задача протянуть сети до самих домов.Сегодня Пермский край — третий в стране по темпам догазификации. Собрано уже 49 тысяч заявок. Причем, больше 55 тысяч семей региона уже заключили договоры.На один дом уходит несколько часов. С начала года в Прикамье уже догазифицированы больше 27 тысяч семей. В ближайшее время в эти ряды вступит и житель Бардымского района Гакиф Илькаев.