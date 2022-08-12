В Перми наградили победителей юбилейного фестиваля «Щит России»

В Перми с 9 по 13 августа уже в двадцать пятый раз прошел Всероссийский патриотический фестиваль СМИ «Щит России». Учредителем фестиваля выступила Всероссийская Государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). Фестиваль состоялся при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Администрации губернатора Пермского края.

Организационный комитет Фестиваля возглавил заместитель Генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента – Рифат Сабитов. Члены жюри под председательством специального корреспондента ВГТРК Александра Сладкова рассмотрели около 600 работ, поступивших на творческий конкурс Фестиваля в разделах «Телевидение», «Радио», «Печатные СМИ» и «Интернет» по пяти номинациям.

Сегодня в концертном зале отеля «Урал» состоялась торжественная церемония оглашения результатов и награждения победителей творческого конкурса Фестиваля. В церемонии принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, представители власти города Перми, руководители силовых ведомств и крупнейших промышленных предприятий, ветеранских и молодежных организаций региона.

Обладателями Гран-при стали:

- в разделе «Телепрограммы» - ОАУ «ТРК «Мир Белогорья»», г. Белгород, за репортаж «Жизнь приграничного белгородского села»;

- в разделе «Радиопрограммы» - Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Алания», г. Владикавказ, за радиопрограмму «Беслан. Сегодня и всегда»;

- в разделе «Печатные СМИ» - МАУ «Редакция газеты «Хлебороб Алтая», г. Рубцовск Алтайский край, за материал «А на картине - Джавахарлал Неру!»;

- в разделе «Интернет» - НП «Пермская нефть», г. Пермь, сайт «Имена Победы».

Специальный приз ВГТРК вручен филиалу ФГУП ВГТРК ГТРК «Южный Урал», г. Челябинск, за документальный фильм «Ангел».