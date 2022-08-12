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Прямой рейс из Перми в Минск планируется запустить с 1 октября
Напомним, возможность организации прямого рейса между столицами Пермского края и Республики Беларусь обсуждалась на встрече губернатора Дмитрия Махонина с президентом Александром Лукашенко в ходе недавнего визита делегации Прикамья в Минск.
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