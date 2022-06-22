В Перми пройдет финал Спартакиады учащихся России по скалолазанию
Юные спортсмены определят сильнейших в лазании на скорость, боулдеринге и лазании на трудность. Право на участие в финале получили порядка 120 юношей и девушек 2007-2008 годов рождения из 32 регионов России.
"В Перми выступят участники первенств мира и Европы, победители и призеры первенства России, всероссийских юношеских соревнований. В предварительных заявках - 8 представителей Пермского края", - рассказали в пресс-службе Федерации скалолазания России.
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