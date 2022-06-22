Пермь присоединится к всероссийской акции «Лучи Победы»

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В Перми прожекторные кольца осветят ночное небо над площадью перед Домом офицеров. Световую трансляцию запустят на городской телебашне. Кроме того, «Лучи Победы» осветят здания «ОДК-Авиадвигатель» и «ОДК-Пермские моторы».
Напомним, 24 июня – это день исторического Парада победителей, который состоялся в 1945 году на Красной площади в Москве.
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