Дмитрий Чернышенко поручил уменьшить отставание в реконструкции аэропорта Перми

В пресс-службе губернатора Пермского края сообщили, что вице-премьер, председатель федерального оргкомитета по празднованию 300-летия Перми Дмитрий Чернышенко в рамках рабочей поездки в Прикамье совместно с губернатором Дмитрием Махониным проинспектировал ход работ по реконструкции первой очереди международного аэропорта Перми.Летом 2020 года подрядная организация обустроила перрон, стоянку и рулежные дорожки (РДС), параллельно начав реконструкцию путей руления. Но работы первого этапа не были приняты, так как бетонное покрытие не прошло испытания на прочность, а также возникли вопросы к самому проекту. Поэтому в 2021 году ФГУП «АГА» расторгло контракт с подрядчиком. После началось перепроектирование всех работ первой очереди, что существенно сдвинуло сроки завершения работ.По итогам осмотра Дмитрий Чернышенко поручил Минтрансу РФ совместно с субъектом подготовить дорожную карту по ликвидации отставания в сроках и завершению работ в нужный срок, а именно к юбилею Перми.«Это еще один объект постоянного контроля как со стороны губернатора Прикамья, так и федеральных властей. Нужно приложить максимум усилий, чтобы летом следующего года аэропорт полностью соответствовал международным стандартам. В год празднования 300-летия Перми мы ожидаем большой наплыв гостей и необходимо обеспечить комфорт их прибытия в город», – добавил вице-премьер.