Дмитрий Чернышенко поручил уменьшить отставание в реконструкции аэропорта Перми
Летом 2020 года подрядная организация обустроила перрон, стоянку и рулежные дорожки (РДС), параллельно начав реконструкцию путей руления. Но работы первого этапа не были приняты, так как бетонное покрытие не прошло испытания на прочность, а также возникли вопросы к самому проекту. Поэтому в 2021 году ФГУП «АГА» расторгло контракт с подрядчиком. После началось перепроектирование всех работ первой очереди, что существенно сдвинуло сроки завершения работ.
По итогам осмотра Дмитрий Чернышенко поручил Минтрансу РФ совместно с субъектом подготовить дорожную карту по ликвидации отставания в сроках и завершению работ в нужный срок, а именно к юбилею Перми.
«Это еще один объект постоянного контроля как со стороны губернатора Прикамья, так и федеральных властей. Нужно приложить максимум усилий, чтобы летом следующего года аэропорт полностью соответствовал международным стандартам. В год празднования 300-летия Перми мы ожидаем большой наплыв гостей и необходимо обеспечить комфорт их прибытия в город», – добавил вице-премьер.
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