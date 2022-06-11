В Перми через Транссибирскую магистраль начали строить тоннель
Объект возводится близ уже существующего на улице Локомотивной. Подрядчик обустроит 2 котлована, укрепит грунт, установит защитный экран по внешнему контуру будущего тоннеля, возведёт конструкцию.
Новый путепровод будет состоять из автодорожного тоннеля (с 2 полосами движения и дорожкой для пешеходов) и трамвайной части.
Ещё один тоннель через Транссибирскую магистраль построят в створе улицы Вишерской. Начнутся работы в июне со сноса зданий.
Строительство тоннелей входит во второй и третий этапы возведения магистральной улицы Строителей.
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