Федерация триатлона России предложила создать в Перми региональный центр подготовки по этому виду спорта. Президент федерации Ксения Шойгу встретилась с губернатором Дмитрием Махониным. В том числе обсуждались и эти планы. 8 тренировок в неделю — уже традиция для спортсмена Игоря Пшеничникова. Чтобы проверить свою прочность, появилась мысль попробовать себя в новом виде спорта — триатлоне.Игорь Пшеничников: "Очень много видов — плавание, велосипед и бег — их легко сочетать. И можно совмещать даже с основным видом спорта, с легкой атлетикой".Для Прикамья вид спорта хоть и молодой, однако, за последний год регион успешно провел сразу несколько мероприятий, в том числе первенство страны по зимнему триатлону в Березниках и финал Кубка России по летнему виду в Перми. Тогда в краевой столице за победу боролись больше 250 спортсменов со всей страны.Этим летом краевая столица вновь принимает соревнование федерального уровня. 23 июля в Перми стартует очередной Всероссийский кубок по триатлону. А значит, есть время подготовиться.Развитие этого вида спорта в Прикамье обсудили на рабочем совещании губернатор Дмитрий Махонин и президент российской Федерации триатлона Ксения Шойгу. В рамках визита она посетила спорткомплексы «Олимпия» и «Рекорд», а также рассказала о планах. В частности, о возможности создания в крае регионального центра подготовки.Ксения Шойгу, президент Федерации триатлона России: "Будет открыто два-три отделения полностью укомплектованных, будет вода. Что будет позволять развивать как детский триатлон, так и юношеский. Чтобы уже потом быть в составе сборной".Поддержку в развитии этого вида спорта активно оказывают предприятия «Уралхим» и «Уралкалий». В прошлом году компании помогли с экипировкой для березниковских спортсменов: были закуплены велосипеды, оказана помощь в организации тренировочных сборов.Радмир Габдуллин, советник генерального директора по спорту и молодежной политике АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий»: "Поддерживаем Федерацию края. В частности, провели совместно первенство России по зимнему триатлону. У нас хорошие результаты".Результаты имеются: сегодня секции по триатлону есть в трех городах — Березниках, Оханске и Перми. В краевой столице отделение открылось на базе бассейна «Рекорд» в этом году. Рассматривается вопрос создания полноценной сети центров по всему краю.Татьяна Чеснокова, министр спорта и физической культуры Пермского края: "Проведем анализ существующей программы развития региональной федерации триатлона. Коллеги обещали, что окажут поддержку в приобретении оборудования, мы со своей стороны предоставим помещение".А значит, у спортсменов появится новая альтернатива. Для легкоатлета Игоря Пшеничникова — возможность испытать себя на прочность.