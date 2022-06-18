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В Перми открылся всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров
Фестиваль этого года посвящен 350-летию Петра I, который внес огромный вклад в становление оркестрового дела в России. Петр I придавал музыке, как и другим видам искусства, важное государственное значение. Он являлся создателем и преобразователем военно-оркестровой службы в России.
Михаил Брызгалов, президент Ассоциации исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» им. В. Халилова: "Он сам был прекрасным музыкантом, сам играл на барабанах, на духовых инструментах. Поэтому мы сейчас воссоздаем традиции Петра".
Фестиваль будет проходить все выходные. Главные площадки – эспланада, набережная. А главное событие – дефиле музыкантов из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени и Перми – будет проходить в СК Сухарева в воскресенье. А на открытии звучал сводный хор фестиваля, который в этом году состоял из 300 музыкантов.
На этом фестиваль не заканчивается. Всех жителей Перми ждут на эспланаде музыканты из разных городов России до 23.00 часов.
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