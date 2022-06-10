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В Соликамском округе начала работу скважина-рекордсмен

В Соликамском округе на месторождении Ростовицкое начала работу скважина-рекордсмен, общая проходка при наклонно направленном бурении которой составила более семи с половиной километров. 221 сутки ушли у нефтяников на то, чтобы добраться до черного золота. А еще, конечно, понадобились умения, навыки и новые технологии.Оборудование, которое можно видеть - это только верхушка айсберга, а точнее нефтяной скважины №114 на Ростовицком месторождении в Соликамском округе. Задача Дениса следить, чтобы всё работало без сбоев, поэтому он и коллеги на месторождении появляются регулярно.
Денис Белозёров, мастер по добыче нефти и газа ЦДНГ-12 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Режим работы скважин круглосуточный, то есть в течение суток производится добыча жидкости из недр".
Кстати, в помощь нефтяникам одна из последних разработок предприятия - приложение «Мобильный обходчик», когда все данные заносятся сразу в базу без бумажных носителей.
Денис Белозёров, мастер по добыче нефти и газа ЦДНГ-12 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Отсутствует необходимость заносить в блокнот, оттуда переносить в журнал".
Сама скважина на данный момент - краевой рекордсмен по своим параметрам. Её общая проходка при наклонно направленном бурении составила 7603 метра. Технический проект скважины и авторский надзор осуществляли специалисты «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга».
Сергей Буртасов, заместитель начальника ЦДНГ-12 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Заложено было на строительство данной скважины 231 сутки. Скважина была пробурена за 221 сутки, на десять суток было сокращение".
Добиться этого, говорят лукойловцы, удалось благодаря слаженной командной работе, применению современных технологий и качественному планированию.
И говоря о технологиях, находясь в десятках километров от месторождения, можно наблюдать за рабочим процессом на мониторах в режиме онлайн.
Процесс - это добыча нефти, причём до нефтеносных пластов путь лежал по особой траектории, с соблюдением экологических и технологических стандартов. И такой онлайн контроль есть на всех лукойловских месторождениях.
Ростовицкое месторождение молодое и перспективное - открыто в 2013 году, в 2014-м запущено в эксплуатацию. Действующих скважин сейчас семь, и на этом нефтяники останавливаться не собираются, так что буровая установка так же продолжает свою работу, прокладывая новый путь к чёрному золоту.

Опубликовано: 10.06.2022 в 12:15 в рубрике - Новости регионов России

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