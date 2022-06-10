В Соликамском округе начала работу скважина-рекордсмен

В Соликамском округе на месторождении Ростовицкое начала работу скважина-рекордсмен, общая проходка при наклонно направленном бурении которой составила более семи с половиной километров. 221 сутки ушли у нефтяников на то, чтобы добраться до черного золота. А еще, конечно, понадобились умения, навыки и новые технологии.Оборудование, которое можно видеть - это только верхушка айсберга, а точнее нефтяной скважины №114 на Ростовицком месторождении в Соликамском округе. Задача Дениса следить, чтобы всё работало без сбоев, поэтому он и коллеги на месторождении появляются регулярно.Денис Белозёров, мастер по добыче нефти и газа ЦДНГ-12 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Режим работы скважин круглосуточный, то есть в течение суток производится добыча жидкости из недр".Кстати, в помощь нефтяникам одна из последних разработок предприятия - приложение «Мобильный обходчик», когда все данные заносятся сразу в базу без бумажных носителей.Денис Белозёров, мастер по добыче нефти и газа ЦДНГ-12 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Отсутствует необходимость заносить в блокнот, оттуда переносить в журнал".Сама скважина на данный момент - краевой рекордсмен по своим параметрам. Её общая проходка при наклонно направленном бурении составила 7603 метра. Технический проект скважины и авторский надзор осуществляли специалисты «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга».Сергей Буртасов, заместитель начальника ЦДНГ-12 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Заложено было на строительство данной скважины 231 сутки. Скважина была пробурена за 221 сутки, на десять суток было сокращение".Добиться этого, говорят лукойловцы, удалось благодаря слаженной командной работе, применению современных технологий и качественному планированию.И говоря о технологиях, находясь в десятках километров от месторождения, можно наблюдать за рабочим процессом на мониторах в режиме онлайн.Процесс - это добыча нефти, причём до нефтеносных пластов путь лежал по особой траектории, с соблюдением экологических и технологических стандартов. И такой онлайн контроль есть на всех лукойловских месторождениях.Ростовицкое месторождение молодое и перспективное - открыто в 2013 году, в 2014-м запущено в эксплуатацию. Действующих скважин сейчас семь, и на этом нефтяники останавливаться не собираются, так что буровая установка так же продолжает свою работу, прокладывая новый путь к чёрному золоту.