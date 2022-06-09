Пермская команда стала лучшей в стране по воздушной акробатике
Роман Камалов, президент РФСОО «Федерация воздушной акробатики»: "В воздушную акробатику входят три дисциплины: это воздушно- спортивные полотна, воздушно- спортивное кольцо и спортивный пилон. Одна из дисциплин - спортивный пилон - на данный момент признана официально. Она признана даже официальным видом спорта на первой ступени в Минспорта Российской Федерации, но задача нашей федерации, чтобы признали все дисциплины".
Сейчас в отделениях начальной подготовки и совершенствования мастерства пермской академии обучаются три сотни детей. Каждый год идёт дополнительный набор. Так как вид спорта в целом молодой, в России ему менее 10 лет, пермяки активно занимаются и научно -методическими разработками. Так, благодаря сотрудничеству со специалистами кафедры физического воспитания Пермского педагогического университета, с нового соревновательного сезона будет введена разрядная сетка по всем трём дисциплинам.
Екатерина Киряева, старший тренер сборной Пермского края по воздушной акробатике: "За последний год- полтора была проведена глобальная работа с представителями нашего вида спорта из других регионов по определению этих этапов, по которым пойдут все спортсмены нашей страны, начиная с маленького возраста. Делаем мы это впервые в нашей стране, придерживаемся принципов олимпийских видов спорта, чтобы была выработана система, в том числе, система подготовки спортсменов".
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