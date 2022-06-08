На "Пермской судоверфи" изготовят пять причалов для речных электросудов
Всего в Перми изготовят пять причалов для речных электросудов.
Плавучие пристани отправятся в Москву. Они предназначены для современных судов на электротяге. На самой большой, диаметром 16 метров, помещается до 80 человек, во вполне себе комфортных условиях.
Первое судно на «Пермской судоверфи» выпустили в 1932 году — оно так и называлось «Пермский первенец». За 90-летнюю историю на воду спущено более 1000 судов. Были у предприятия и непростые времена, но год назад благодаря инициативе руководства региона имущественный комплекс был приобретен Корпорацией развития Пермского края, так началось возрождение производства.
Сергей Багаринов, генеральный директор ООО «Пермская судоверфь»: "За год, как мы пришли на эту площадку, мы только восстановили тот парк оборудования, который существовал, он достаточно древний, но рабочий. Что касается изготовления новых судов, для этого нужно большое переоборудование".
Возрождение судостроения Дмитрий Махонин назвал одной из приоритетных задач. Это позволит принять активное участие не только в больших федеральных, но и в региональных проектах.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Проект «Живая Кама», который мы презентовали правительству Российской Федерации, он говорит нам о том, что живая она от слова жить, а без речных перевозок жизни на воде просто не будет. По крайней мере, у нас есть четкие планы, как мы будем двигаться, обеспечивая заказы".
Пять причалов из Перми в столицу должны отправиться уже этой осенью. Поедут они по воде, для этого большую баржу-платформу сначала затащат в эллинг, а потом уже груженую снова спустят на воду. Для пермских судостроителей это будет первый торжественный спуск с 2008 года.
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