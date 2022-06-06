В Перми пройдет Фестиваль национальных культур
Фестиваль продолжится концертной программой с участием творческих коллективов национально-культурных организаций. Начало в 17:00.
В амфитеатре на набережной смонтируют сценическое пространство и установят стилизованные шатры, где каждая из национальных общественных организаций представит свою культуру.
Всего в мероприятии примут участие 15 общественных объединений, в том числе русские, татары, башкиры, коми-пермяки, корейцы, марийцы, евреи, немцы, азербайджанцы, армяне, грузины, народы Дагестана, кыргызы, узбеки, таджики и другие.
Фестиваль национальных культур проводится администрацией Перми в рамках муниципальной программы «Общественное согласие».
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