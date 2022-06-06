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«Марафон зеленых дел» прошел в Чернушке
Место, куда высадился десант «Марафона зеленых дел», - который в Прикамье проходит при поддержке краевого правительства - Чернушинский пригородный лесной парк. Излюбленное место жителей и охраняемый природный ландшафт. Историко-природный комплекс образован в 1991 году. Здесь можно увидеть разнообразие деревьев , кустарников и 110 видов трав. Добровольцев немало: это и представители краевой и местной администрации, министерства природы, РЖД, общественники различных городских округов, школьники.
Лев Третьяков, начальник управления охраны окружающей среды Минприроды Пермского края: "Для нас это праздник, поэтому здесь и игровой формат, и выступления команд, надо общаться людям с друг другом. Такие команды, тимбилдинги, помогают чувствовать локоть партнера и работать еще эффективнее».Чтобы очищать лес от мусора было интересней, ввели соревновательный момент. Команды состязались по весу собранного, в фотографии флоры и фауны. Еще одна номинация- необычная находка. В первом и последнем отличились чернушинские школьники. За 40 минут они наполнили отходами 6 мешков.
Еще одна гордость округа - «Капкан гора», это тоже особо охраняемая природная территория. Здесь можно встретить уникальные виды, которые занесены в приложение к "Красной книге" Пермского края и "Красную книгу" России.
Сергей Шумихин, директор Ботанического сада ПГНИУ, участник акции: «Это очень интересные виды. Это орхидеи, причем в нашем крае они встречаются крайне редко. Поэтому к ним должно быть особое внимание».
Чтобы напомнить всем, что природа – это наш дом, для любителей местных природных достопримечательностей оставили напоминание в виде большого аншлага.
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