«Марафон зеленых дел» прошел в Чернушке

В минувшее воскресенье отмечался Всемирный день окружающей среды, поэтому различные экологические акции и мероприятия прошли во многих территориях Прикамья. Так, в Чернушке волонтеры приводили в порядок местный пригородный лесной парк и охраняемый ландшафт Капкан-гора.Общее построение, творческое представление команд и сразу после каждый берет мусорный мешок и перчатки. Этих людей сплотило желание принести пользу окружающей среде.Место, куда высадился десант «Марафона зеленых дел», - который в Прикамье проходит при поддержке краевого правительства - Чернушинский пригородный лесной парк. Излюбленное место жителей и охраняемый природный ландшафт. Историко-природный комплекс образован в 1991 году. Здесь можно увидеть разнообразие деревьев , кустарников и 110 видов трав. Добровольцев немало: это и представители краевой и местной администрации, министерства природы, РЖД, общественники различных городских округов, школьники.Лев Третьяков, начальник управления охраны окружающей среды Минприроды Пермского края: "Для нас это праздник, поэтому здесь и игровой формат, и выступления команд, надо общаться людям с друг другом. Такие команды, тимбилдинги, помогают чувствовать локоть партнера и работать еще эффективнее».Чтобы очищать лес от мусора было интересней, ввели соревновательный момент. Команды состязались по весу собранного, в фотографии флоры и фауны. Еще одна номинация- необычная находка. В первом и последнем отличились чернушинские школьники. За 40 минут они наполнили отходами 6 мешков.Еще одна гордость округа - «Капкан гора», это тоже особо охраняемая природная территория. Здесь можно встретить уникальные виды, которые занесены в приложение к "Красной книге" Пермского края и "Красную книгу" России.Сергей Шумихин, директор Ботанического сада ПГНИУ, участник акции: «Это очень интересные виды. Это орхидеи, причем в нашем крае они встречаются крайне редко. Поэтому к ним должно быть особое внимание».Чтобы напомнить всем, что природа – это наш дом, для любителей местных природных достопримечательностей оставили напоминание в виде большого аншлага.