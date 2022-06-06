Прикамцы стали призёрами национального чемпионата профмастерства «Абилимпикс»

Три прикамца стали призёрами национального чемпионата профмастерства «Абилимпикс», по- другому «Олимпиада возможностей» для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, которая проходит в 65 регионах страны. Предусмотрена и одновременная онлайн-церемония награждения победителей, в Перми такая состоялась в краевом колледже «Оникс». Чемпионат входит в президентскую платформу «Россия- страна возможностей» и предусматривает денежное поощрение в размерах 100, 75 и 50 тысяч рублей за 1, 2 и 3 места соответственно. Но, главное, что за успехами участников следят специалисты профильных краевых ведомств и способствуют их дальнейшему трудоустройству.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "У меня гордость огромная за то, что происходит в Пермском крае. А то, что происходит в профессиональном образовании - это не просто гордость. Губернатор полностью развернут в сторону профессионального образования, делает и будет делать все для того, чтобы эта ступень образования была самой востребованной, самой интересной для наших ребят. Мне кажется, что у нас с вами всё получается. Спасибо за творчество, которое вы проявляете".
Лучших выявляют в 31 компетенции. Огромную конкуренцию нынче преодолели трое студентов средних профессиональных учебных заведений, все в национальном конкурсе заняли 2-е места. Это: Екатерина Кондратьева из пермского колледжа «Оникс» — в номинации «вязание спицами»; Артём Уточкин из многопрофильного верещагинского техникума- в дисциплине «кирпичная кладка»; и Артём Родионов, выпускник политехнического березниковского техникума — в компетенции «мастер по обработке цифровой информации».
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