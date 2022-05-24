Госкорпорация «Туризм.РФ» выступит соинвестором реконструкции гостиничного комплекса в Перми

Совет директоров АО «Корпорация Туризм.РФ» поддержал решение об участии компании в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик «Окулова 4» (дочерней компании Корпорации развития Пермского края). «Туризм.РФ» начал процедуру вхождения в уставный капитал общества, тем самым, подтвердив свои намерения об участии в развитии туристической инфраструктуры Прикамья. Таким образом, корпорация выступит соинвестором реконструкции здания казарм бывшего военного института, расположенного в Перми по адресу ул. Окулова, 4 в гостиницу четырехзвездочной категории, сообщили в КРПК, реализующей проект реконструкции здания бывшего ВКИУ.
Как сообщил генеральный директор «Туризм.РФ» Сергей Суханов, доля корпорации в СПК не будет превышать 49%. После окончания реализации проектов инвестор сможет выкупить долю корпорации по рыночной стоимости. Полученные средства будут вложены в создание новых туристических объектов.
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