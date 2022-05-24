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Пермь принимала финальный тур Высшей лиги чемпионата по регби-7
На трибунах стадиона «Звезда» привычнее слышать кричалки в поддержку футболистов. Но сегодня здесь любители регби. С эмблемами пермского «Витязя», в основном, свои — участники команды. Встречаются и гражданские.В том числе, чтобы познакомить пермяков с видом спорта поближе, в краевой столице проходит 4-й, финальный тур Высшей лиги Чемпионата по регби-7.
Задача проста: прорваться в зону соперника, занести мяч в зачётное поле. Это жёсткий, контактный вид спорта. Здесь разрешены любые захваты ниже плеч.
Стартовая фигура остаётся за нападающим калининградского «Балтийского шторма». Одновременно на поле по 7 игроков команд- соперников- отсюда и название этой популярной в нашей стране разновидности регби. Игра состоит из двух таймов, продолжительностью по 7 минут - зато, каких насыщенных по накалу.
Вячеслав Кобзев, старший тренер РК «Балтийский шторм»: "У нас самому старшему игроку 23 года. Изначально это были ребята молодые, и мы на это делаем акцент. Т .е. игроки только Калининградской области. Игроки молодые. Играем, выигрываем, показываем результат".
Если перед калининградской молодёжью стояла задача закрепиться в шестерке, то опытный "Липецк" нацеливался на победу. На кону- выход в Премьер дивизион.
Андрей Щукин, главный тренер РК «Липецк»: "Сейчас последний тур, игр простых не бывает. Эта игра, которую сейчас наблюдали, и была самая сложная. С серьёзным накалом. Соперник дал серьёзный бой, пришлось поволноваться".Борьба за итоговые места продолжалась оба выходных дня. 14 команд провели 42 поединка. В решающей битве на домашнем поле пермский "Витязь" уступил 5 строчку «Балтийскому шторму». Победителем стал амбициозно настроенный «Липецк».
Завершится регбийный сезон в июне финалом четырёх в классической дисциплине вида спорта.
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