Авиакомпания Turkish Airlines запустила рейсы из Перми в Анталию
Пресс-служба международного аэропорта Перми сообщает, что авиакомпания AnadoluJet, дочерняя структура Turkish Airlines, 30 апреля начала перевозить пассажиров из Перми в Анталию.
Самолёты Boeing 737-800 будут летать до 25 мая три раза в неделю – в понедельник, среду, субботу. Затем – каждый день. Загрузка первого рейса составила 90%.
Купить билеты в свободной продаже на эти рейсы нельзя. Перелёты – чартерные, поэтому билеты продаются вместе с турпакетом.
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