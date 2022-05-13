Роспотребнадзор сообщил о результатах лабораторных исследований качества воздуха
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Перечень исследуемых веществ определен в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и является специфическим для лесных пожаров: углерода оксид, взвешенные вещества, РМ2,5, РМ10, серы диоксид, азота диоксид, бенз/а/пирен, формальдегид, углерод (сажа). По результатам проведенных исследований превышений предельно допустимых концентраций в отобранных пробах не выявлено".
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