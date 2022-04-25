Начался прием заявок на фотоконкурс «Моя Планета. Чудеса России»
Стартовал ежегодный конкурс телеканала «Моя Планета» для профессиональных фотографов, фотолюбителей и путешественников. Лучшие снимки будут представлены на выставке, которая пройдёт в нескольких городах России.
Тема фотоконкурса в 2022 году – «Моя Планета. Чудеса России». Архитектурные, природные, этнографические, культурные объекты, колоритные и необычные, демонстрирующие красоту нашей страны в самых разных проявлениях: в конкурсе «Моя Планета. Чудеса России» могут участвовать фотографии, сделанные в любом уголке нашей страны. В кадре необходимо запечатлеть «чудеса» в самом широком смысле слова. Это могут быть необычные природные феномены и явления – горы, вулканы, скальные образования, моря, реки, озера, удивительные ландшафты и впечатляющие пейзажи, сюрпризы погоды, флора и фауна нашей страны; рукотворные шедевры – городские объекты, монументы, музеи, архитектурные и скульптурные памятники; люди разных народов и профессий с невероятными творениями и артефактами – всё, что может рассказать интересную историю. 50 лучших снимков станут частью масштабной фотовыставки и украсят центральные улицы городов России.
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