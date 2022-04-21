К 2030 году туристический поток в Прикамье должен увеличиться минимум в 2,5 раза

К 2030 году туристический поток в Пермский край должен увеличиться минимум в 2,5 раза и составить до 1,5 миллиона человек в год. Такие задачи для отрасли поставил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства. Для развития внутреннего и въездного туризма сегодня есть все составляющие. Во-первых, это конечно уникальная прикамская природа и культурное наследие. К этому сейчас добавляются различные государственные программы.Пермский край один из немногих регионов, кто получил право на субсидии на организацию поездок школьников. Более 100 предпринимателей уже заявились на получение грантов для развития инфраструктуры. В действующей программе туристического кешбэка Прикамье уже занимает 8 место в России.