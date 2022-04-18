← "Это служба безопасности банка". 25-летняя аферистка из Курганской области обманула пермских пенсионеров
Ограничение авиарейсов из Перми на юг России продлено до 25 апреля
Напомним, полёты в 11 аэропортов юга и центра России были приостановлены в связи с началом спецоперации на Украине с 24 февраля, а затем запрет продлевали несколько раз.
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