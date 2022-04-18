"Это служба безопасности банка". 25-летняя аферистка из Курганской области обманула пермских пенсионеров

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Следствием установлено, что весной 2020 года осужденная звонила на абонентские номера незнакомых граждан, представляясь сотрудником службы безопасности банка, сообщала им заведомо ложные сведения о якобы зафиксированных попытках незаконного списания денежных средств с их счетов.
"Когда потерпевшие воспринимали ее сообщения в качестве достоверных, мошенница, под предлогом предотвращения незаконных списаний, получала от них сведения о суммах денежных средств, находящихся на их счетах, убеждала пройти к банкомату для проведения ряда операций с банковской картой. Пенсионеры, следуя инструкциям лжесотрудницы банка, снимали денежные средства со своих карт и зачисляли эти деньги на счета абонентских номеров, находившихся в распоряжении злоумышленницы", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Суд признал гражданку виновной в мошенничестве и назначил ей наказание связанное с лишением свободы на срок 2 года. С учетом ранее вынесенного приговора Шадринским районным судом Курганской области по совокупности преступлений ей окончательно назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
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