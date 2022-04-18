"Это служба безопасности банка". 25-летняя аферистка из Курганской области обманула пермских пенсионеров

Чернушинский районный суд признал ранее судимую жительницу Курганской области 1996 года рождения виновной в мошенничестве. Преступления были совершены еще весной 2020 года. От противоправных действий 25-летней аферистки пострадали 6 жителей Пермского края. Они перевели на ее счета более 230 тысяч рублей. ​Следствием установлено, что весной 2020 года осужденная звонила на абонентские номера незнакомых граждан, представляясь сотрудником службы безопасности банка, сообщала им заведомо ложные сведения о якобы зафиксированных попытках незаконного списания денежных средств с их счетов."Когда потерпевшие воспринимали ее сообщения в качестве достоверных, мошенница, под предлогом предотвращения незаконных списаний, получала от них сведения о суммах денежных средств, находящихся на их счетах, убеждала пройти к банкомату для проведения ряда операций с банковской картой.​ Пенсионеры, следуя инструкциям лжесотрудницы банка, снимали денежные средства со своих карт и зачисляли эти деньги на счета абонентских номеров, находившихся в распоряжении злоумышленницы", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Суд признал гражданку виновной в мошенничестве и назначил ей наказание связанное с лишением свободы на срок 2 года. С учетом ранее вынесенного приговора Шадринским районным судом Курганской области по совокупности преступлений ей окончательно назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.