Как изменился пассажиропоток в международном аэропорту «Пермь»

Международный аэропорт «Пермь» в первом квартале 2022 года обслужил более 334 549 пассажиров – это на 9,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На внутренних направлениях пассажиропоток вырос на 3,3% и составил более 307 тыс. человек.Как сообщили в пресс-службе аэропорта, положительную динамику обеспечили рейсы из Перми в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Также на рост пассажиропотока повлияла региональная полетная программа авиакомпании Red Wings. Авиаперевозчик выполнял полеты в Калининград, Мурманск, Махачкалу, Волгоград, Краснодар и Уфу. Эти рейсы субсидируются из федерального и регионального бюджетов. Благодаря такой поддержке жители Прикамья могут летать в данные города напрямую, минуя московский авиахаб, по специально установленному тарифу.Максимальный рост пассажиропотока за три месяца 2022 года показали международные направления. Обслужено более 27 тыс. человек, что в 3,5 раза выше показателя предыдущего года. Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока на международных направлениях обеспечили рейсы из Перми в Стамбул, Дубай и Хургаду. В 2021 году в связи с корновирусными ограничениями эти направления отсутствовали в зимнем расписании.Кроме того, специалисты аэропорта рассказали, что в первый месяц весны текущего года на рейсах в Большое Савино было обслужено 102 тыс. пассажиров, что почти на 12% меньше, чем в марте 2021 года. Главными факторами падения пассажиропотока стали закрытие воздушного пространства над аэропортами юга России, закрытие полетов в ряд стран для российских авиакомпаний, а также сложности с авиапарком у отечественных перевозчиков.На внутренних рейсах основное падение авиаперевозок зафиксировано на маршрутах в Москву. На рейсах в аэропорты столицы перевезено 59 тыс. пассажиров, что на 11,2% меньше показателя 2021 года.На международных линиях в марте пассажиропоток снизился на 28% и составил 5 376 человек.