Летняя навигация в Прикамье откроется 25 апреля

В Перми началась подготовка к летней навигации. Ее в этом году планируют открыть с 25 апреля. Пока же круизные теплоходы моют, красят, приводят в порядок каюты. Нынче Камский флот пополнится двумя новыми судами: "Хирург Разумовский" и "Юрий Никулин". Приключения Юрия Никулина в фильме «Бриллиантовая рука» начинаются с круиза на судне «Михаил Светлов». А приключения туристов из Перми в новом навигационном сезоне могут начаться на теплоходе с именем знаменитого артиста.Всего 9 круизных теплоходов начнут работу в Перми. В этом году флот пополнился двумя новыми судами – «Юрий Никулин» и «Хирург Разумовский».Антон Карпов - капитан флагмана пермского флота, показывает свою рубку, место которое обычно закрыто для туристов, отсюда ведется управление круизным судном.Антон Карпов, капитан теплохода «Владимир Маяковский»: "Мы не отдыхаем в зимний период, мы находимся всегда на борту и занимаемся подготовкой к навигации".Официально навигация откроется с 25 апреля. Теплоходы начнут туры в первых числах мая. На борту четырехпалубного теплохода «Владимир Маяковский» идут подготовительные работы: красят палубы, приводят в порядок каюты, чтобы через три недели судно было полностью готово к очередному сезону.В условиях санкций все туроператоры города Перми ожидают повышение спроса на внутренний туризм. Задача привлекать гостей из других регионов. Муниципалитет готов помочь, в первую очередь информационно.Виктор Агеев, заместитель главы администрации Перми: "Во-первых, это реклама наших туристических продуктов, это разработка дизайна туристических сувениров и бесплатное предоставление авторских прав на этот дизайн туроператорам".Задача - сделать мощную рекламную кампанию в центральной и азиатской части страны, чтобы Пермский край был узнаваемым туристическим брендом.Леонид Маркин, директор бюро туризма «Спутник»: "Те методы, которые мы разработали и о которых говорили, думаю, что они нам помогут. Это, прежде всего, узнаваемость города Перми, это удобство для туристов города Перми, и эти все вещи мы обговаривали. Думаю, что совместными усилиями будет еще комфортнее".Что касается навигации, в прошлом году было 20 тысяч круизных туристов. Ожидается, что нынче эта цифра будет значительно выше.