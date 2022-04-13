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Летняя навигация в Прикамье откроется 25 апреля
Антон Карпов - капитан флагмана пермского флота, показывает свою рубку, место которое обычно закрыто для туристов, отсюда ведется управление круизным судном.
Антон Карпов, капитан теплохода «Владимир Маяковский»: "Мы не отдыхаем в зимний период, мы находимся всегда на борту и занимаемся подготовкой к навигации".
Официально навигация откроется с 25 апреля. Теплоходы начнут туры в первых числах мая. На борту четырехпалубного теплохода «Владимир Маяковский» идут подготовительные работы: красят палубы, приводят в порядок каюты, чтобы через три недели судно было полностью готово к очередному сезону.
В условиях санкций все туроператоры города Перми ожидают повышение спроса на внутренний туризм. Задача привлекать гостей из других регионов. Муниципалитет готов помочь, в первую очередь информационно.
Виктор Агеев, заместитель главы администрации Перми: "Во-первых, это реклама наших туристических продуктов, это разработка дизайна туристических сувениров и бесплатное предоставление авторских прав на этот дизайн туроператорам".Задача - сделать мощную рекламную кампанию в центральной и азиатской части страны, чтобы Пермский край был узнаваемым туристическим брендом.Леонид Маркин, директор бюро туризма «Спутник»: "Те методы, которые мы разработали и о которых говорили, думаю, что они нам помогут. Это, прежде всего, узнаваемость города Перми, это удобство для туристов города Перми, и эти все вещи мы обговаривали. Думаю, что совместными усилиями будет еще комфортнее".
Что касается навигации, в прошлом году было 20 тысяч круизных туристов. Ожидается, что нынче эта цифра будет значительно выше.
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