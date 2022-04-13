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Пермский край принимает заключительный этап Интеллектуальной олимпиады
Соревнования пройдут по четырем направлениям: «Программирование», «Решение изобретательских задач», «Робототехника» и «Что? Где? Когда?».
Победители Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников по направлениям и в командном зачете среди регионов ПФО будут названы 30 апреля. Они получат дипломы, ценные призы и фирменный кубок за победу команды.
Кроме соревнований организаторы предусмотрели для гостей Пермского края культурно-развлекательную программу. Все мероприятия будут организованы с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.
В 2021 году Пермский край впервые принимал участников окружного этапа Интеллектуальной олимпиады. В общем зачете победу одержала команды Самарской области, на втором месте – Саратовская область, на третьем месте – Республика Татарстан. Пермская команда заняла четвертое место.
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