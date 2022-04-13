В Прикамье скорректировали перечень и сроки субсидирования авиарейсов

Краевой минтранс скорректировал перечень и сроки субсидирования авиарейсов. Рейсы авиакомпании «Азимут» по маршруту Пермь - Нижний Новгород исключены из перечня маршрутов, субсидируемых из краевого бюджета. «В настоящее время перелеты по данному маршруту осуществляются на коммерческой основе. Возобновление субсидирования возможно при поддержке из федерального бюджета»,- сообщили в минтрансе.

Также сокращен период предоставления субсидий на рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» по маршруту Пермь - Казань. Субсидироваться будет период с 31 мая по 1 сентября. В остальное время стоимость полетов будет рассчитываться на коммерческой основе.

Программа субсидирования авиаперелетов из Перми в Мурманск и Омск продлена на лето 2022 года. Помимо этого субсидии на маршрут рейса Пермь - Махачкала будут выделяться с января по конец мая, а затем с 20 сентября по конец декабря.