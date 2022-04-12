Ограничение авиарейсов из Перми на юг России продлено до 19 апреля
Росавиация продлила ограничения на полёты гражданских самолётов в российские аэропорты юга и центральной части страны до 13 апреля. Напомним, полёты приостановлены в связи с началом спецоперации на Украине в 12 аэропортов страны с 24 февраля, а затем запрет продлевали несколько раз. Таким образом, до 19 апреля отменяются и рейсы из аэропорта Перми в Краснодар и Ростов-на-Дону.
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