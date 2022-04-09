Пермь с официальным визитом посетила делегация из Екатеринбурга
Дмитрий Ноженко, заместитель главы администрации Екатеринбурга: "Хороший опыт есть в Перми по субсидированию реконструкции объектов нестационарной торговли. Мы обязательно тоже посмотрим. Потому что и ваш город, и наш город готовится в следующем году встретить 300 лет".
Самовольно же поставленные киоски, нелегальные рекламные вывески демонтируют и свозят на специальный склад. Здесь они хранятся полгода. И либо выкупаются владельцем, либо уничтожаются.
По официальным данным, в Перми сейчас — почти 500 нестационарных торговых объектов. Еще несколько сотен — на частных территориях. Здесь, в силу законодательства, для наведения порядка нужны особые подходы.
Виктор Агеев, заместитель главы администрации Перми: "Проблема это общая и для Перми, и для Екатеринбурга. Тоже мы обменялись мнениями и опытом, каким образом эту деятельность регулировать. Даже не бороться, а именно регулировать. Чтобы это выглядело хорошо, было безопасно и удобно для потребителей".
А еще в Перми уже создано 57 вот таких прилавков. Для торговли огурчиками с собственных огородов. Количество этих мест обещают увеличить.
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