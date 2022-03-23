В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников примут участие 39 пермяков

В этом году заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников пройдет в 9 регионах страны и федеральной территории Сириус с 18 марта по 30 апреля, объединив почти 6 000 школьников страны. Пермский край на соревнованиях представят 39 учащихся из 10 территорий. В их числе Пермь, Березники, Пермский район, Губаха, Лысьва, Кудымкар, Соликамский, Чайковский, Карагайский и Горнозаводский округа, сообщили в краевом Минобре. Финальными испытаниями станут олимпиады по английскому языку, биологии и технологии, которые состоятся с 25 по 30 апреля.В Прикамье в предыдущем, региональном, этапе олимпиады приняли участие более 1,1 тыс. пермских школьников. Из них 83 участника стали победителями, еще 277 – призерами. Как отмечают в краевом Министерстве образования, самой популярной среди школьников стала олимпиада по математике. В ней приняли участие 93 учащихся. По-прежнему остаются часто выбираемыми предметами информатика и обществознание – проверить свои знания по этим предметам решили более 70 человек, по литературе и географии – 68 человек.Всероссийская олимпиада – это самое массовое мероприятие для обучающихся, которое занимает лидирующие позиции по количеству участников не только в России, но и во всем мире. Олимпиада охватывает 24 общеобразовательных предмета. Мероприятие состоит из четырех этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.