В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников примут участие 39 пермяков
В Прикамье в предыдущем, региональном, этапе олимпиады приняли участие более 1,1 тыс. пермских школьников. Из них 83 участника стали победителями, еще 277 – призерами. Как отмечают в краевом Министерстве образования, самой популярной среди школьников стала олимпиада по математике. В ней приняли участие 93 учащихся. По-прежнему остаются часто выбираемыми предметами информатика и обществознание – проверить свои знания по этим предметам решили более 70 человек, по литературе и географии – 68 человек.
Всероссийская олимпиада – это самое массовое мероприятие для обучающихся, которое занимает лидирующие позиции по количеству участников не только в России, но и во всем мире. Олимпиада охватывает 24 общеобразовательных предмета. Мероприятие состоит из четырех этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.
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