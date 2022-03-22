В Перми пройдет первенство России по скалолазанию
В рамках первенства России будут разыграны медали в двух дисциплинах – лазание на трудность и лазание на скорость. На юношеских соревнованиях молодые скалолазы будут состязаться в боулдеринге. Всего будет разыграно 18 комплектов наград. Призеров определят в возрастных категориях 14-15 лет, 16-17 лет, 18-19 лет.
Как сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России, в предварительных заявках турнира 496 человек из 37 регионов. За сборную Пермского края выступят 28 человек, в их числе серебряный призер Первенства Европы-2021 и победительница Первенства России-2021 в лазании на скорость Вероника Бумина, победители Первенства России в лазании на трудность Ксения Звонарева и Дмитрий Туношенский.
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