В Перми пройдет первенство России по скалолазанию

С 25 по 30 марта в Перми пройдет первенство России и всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию. Вторую весну подряд на скалодроме в манеже спорткомплекса имени Сухарева выступят сильнейшие спортсмены страны возрастом 14-19 лет.В рамках первенства России будут разыграны медали в двух дисциплинах – лазание на трудность и лазание на скорость. На юношеских соревнованиях молодые скалолазы будут состязаться в боулдеринге. Всего будет разыграно 18 комплектов наград. Призеров определят в возрастных категориях 14-15 лет, 16-17 лет, 18-19 лет.Как сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России, в предварительных заявках турнира 496 человек из 37 регионов. За сборную Пермского края выступят 28 человек, в их числе серебряный призер Первенства Европы-2021 и победительница Первенства России-2021 в лазании на скорость Вероника Бумина, победители Первенства России в лазании на трудность Ксения Звонарева и Дмитрий Туношенский.