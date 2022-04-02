Иностранные студенты остаются работать в России
Среди уральских снегов три студента Пермского политеха из Йемена, Ирака и Египта шаг за шагом изучают обязанности оператора по добыче нефти и газа. При этом за время учёбы в вузе, говорят молодые люди, желание уезжать на Родину постепенно отошло на второй план.
Один из ребят, по имени Тавфик, получил российское гражданство, поэтому сейчас будет учиться дальше и числиться в штате операторов одиннадцатого цеха «ЛУКОЙЛ-Перми». Его заявление приняли и взяли на работу.
Абдо Тавфик Абдуллах Ахмед, оператор по добыче нефти и газа ЦДНГ № 11 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Очень интересно поработать оператором по добыче нефтегазовых скважин, мне вообще удобно поработать оператором в компании «ЛУКОЙЛ"»".
Кадровой политике лукойловцы уделяют большое внимание - политех сотрудничает с компанией давно, у студентов есть возможность практиковаться, неважно местные ребята, иногородние или из другого государства. Условия для практики и работы созданы, и на производстве, и в быту.
Рамиль Гайнуллин, начальник ЦДНГ № 11 «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Пока они работают по вахтовому методу, у нас благоустроенное общежитие имеется, график работы - неделя через неделю, приезжают на комфортных автобусах".
Так что, если есть мысли остаться в России и работать здесь - всё зависит только от человека.
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