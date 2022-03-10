В Челябинской области продолжаются поиски туриста из Перми
"На Таганае продолжаются поиски туриста, который отправился в одиночный поход. До сих пор его местонахождение неизвестно. Гость национального парка из Перми остановился в своей палатке на территории приюта "Гремучий ключ", 7 марта его отсутствие заметил дежурный. На поиски выдвинулись сотрудники МЧС, они осмотрели Откликной гребень, где пропавшего видели другие туристы. Инспекторы службы охраны Таганая исследовали с квадрокоптера гору Круглица. Сейчас поиски идут в районе Митькиных скал", - рассказала Инна Гладышева, пресс-секретарь национального парка Таганай.
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